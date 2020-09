Coronavirus, Briatore su Instagram: "Sto bene, sono pronto a ripartire" (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 settembre 2020 - Sta bene Falvio Briatore, in attesa di guarire dal Coronavirus e lasciare l'isolamento domiciliare nella residenza milanese dell'amica Daniela Santanchè, dove si trova da ... Leggi su ilgiorno

Flavio Briatore si dice in “superforma, pronto per ripartire”, in attesa di guarire dal coronavirus e lasciare l’isolamento domiciliare nella residenza milanese dell’amica Daniela Santanchè, dove si t ...«Non sono sparito, eccomi qua - afferma - sto bene e vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto. Continuo il mio isolamento, speriamo finisca prima possibile, ho voglia di ricominciare. Il tempo pas ...