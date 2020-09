Coronavirus, bollettino del 7 settembre: 12 morti (totale 35.553), 32.993 positivi, 210.238 i guariti (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 32.993 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, 915 più di ieri, sono 210.238 le persone guarite dal Coronavirus in Italia da inizio emergenza, 223 oggi. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile Leggi su firenzepost

