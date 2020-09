Coronavirus, bollettino 7 settembre: +1.108 nuovi casi e 12 decessi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia conferma purtroppo il lento e costante aumento dei nuovi positivi - 1.108 i nuovi positivi comunicati oggi, lunedì, quando generalmente il lunedì i numeri sono molto più bassi a causa dei pochi tamponi eseguiti di domenica - a fronte di 52mila tamponi. In lieve aumento anche i decessi, 12 nelle ultime 24 ore, così come i posti occupati in terapia intensiva (+9, 142 in totale) e il numero delle persone ricoverate con sintomi, salito di 36 unità nelle ultime 24 ore.In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti:- 1.108 nuovi casi (ieri erano stati 1.297) - 278.784 casi ... Leggi su blogo

