Coronavirus, “basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ad adulto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tra ansie legittime e prudenza ai massimi in alcune regioni i bambini sono tornati all’asilo e a breve sarà il momento anche per gli alunni delle elementari. A tranquillizzare insegnanti e genitori in occasione della riapertura del nuovo anno scolastico è l’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid), che in un articolo pubblicato su Jama Pediatrics mette in evidenza come nei bambini la suscettibilità all’infezione da Sars-CoV-2 “sia dimezzata rispetto agli adulti” e come essi non ricoprano un ruolo di rilievo nella circolazione del nuovo Coronavirus. Si tratta di un “basso il rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ... Leggi su ilfattoquotidiano

