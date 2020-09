Coronavirus, Bambino Gesù: “Scoperto meccanismo che scatena risposta infiammatoria nei bambini” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – Scoperto il meccanismo che scatena la grave risposta infiammatoria nei bambini con COVID-19. Inizialmente confusa con la malattia di Kawasaki, questa malattia infiammatoria sistemica causata nei bambini dall’infezione da SARS-Cov2 e’ denominata MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). Leggi su dire

Nei più piccoli, i sintomi gastrointestinali possono essere un indicatore di covid più attendibile di tosse e perdita dell'olfatto. Nausea, vomito, perdita di appetito e diarrea possono essere segnali ...Se contagiate, le persone con diabete sviluppano più spesso la malattia in forma grave: devono proteggersi con la massima attenzione, anche i più giovani. Quasi quattro milioni di persone in Italia so ...