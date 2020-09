Coronavirus, aumentano i decessi: +12 (ieri +7). Calano i contagi ma con oltre 20mila tamponi in meno: +1.108 (ieri 1.297) – Il bollettino della Protezione Civile (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembreIl bollettino del 7 settembre Ancora sopra i mille, per quanto di poco – 1.108 – il numero dei nuovi casi contagio di Coronavirus che sono stati monitorati dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore. ieri il dato relativo era di +1.297, due giorni fa di + 1.695, e tre giorni fa di +1.733 casi. Diminuiscono ancora, però, nella coda del calo fisiologico che sempre fino a ora è stato registrato in concomitanza del fine settimana, anche i tamponi, che sono 52.553, ovvero 20mila in meno ... Leggi su open.online

Scoperto il meccanismo che scatena la grave risposta infiammatoria nei bambini colpiti da Covid-19. Si chiama Mis-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). E’ la malattia infiammatoria sistem ...

Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 7° settembre

Tra le buone notizie c’è il calo dei numeri in Lombardia e Veneto, le Regioni che sono state più colpite dalla prima ondata di Covid-19. Entrambe fanno registrare un calo dei contagi: con rispettivam ...

