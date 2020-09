Coronavirus Anzio: anche oggi un nuovo caso positivo (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus Anzio, un nuovo caso positivo anche oggi. Al momento i cittadini positivi al Covid-19, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono complessivamente 28, con un nuovo caso registrato nella giornata di oggi 7 settembre (5 ricoverati in ospedale e 23 in isolamento domiciliare). Si invita la cittadinanza a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Anzio – “Non siamo ancora fuori dall’emergenza Covid-19 che ha lasciato uno strascico di difficoltà economiche nelle famiglie e nelle attività produttive, ma proprio in questo momento, il Comune di A ...

Stazionaria la situazione dei casi di Covid sul territorio del Comune di Anzio. Nel quotidiano aggiornamento sulla pagina Facebook dell'ente il sindaco Candido De Angelis comunica che al momento i cit ...

Anzio – "Non siamo ancora fuori dall'emergenza Covid-19 che ha lasciato uno strascico di difficoltà economiche nelle famiglie e nelle attività produttive, ma proprio in questo momento, il Comune di A ...