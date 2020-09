Coronavirus, almeno cinque minuti sdraiato in una bara: la punizione per chi non indossa la mascherina a Giacarta (Di lunedì 7 settembre 2020) Sdraiarsi per almeno cinque minuti in una bara, per vedere che effetto fa e aumentare la consapevolezza sui rischi legati al Covid-19. È la curiosa punizione, alternativa alla multa e ai servizi sociali, che la polizia di Giacarta, in Indonesia, mette in atto nei confronti dei negazionisti del Coronavirus e di coloro che non indossano la mascherina. Un metodo che sta suscitando curiosità in tutto il mondo, dopo che le foto sono diventate virali sui social. Il vice capo della polizia del sottodistretto Pasar Rebo, ha spiegato che gli autori del reato avevano scelto volontariamente di giacere nella bara piuttosto che pagare la multa o ottenere il servizio comunitario. “Se sceglievano il lavoro sociale, ... Leggi su ilfattoquotidiano

