Coronavirus, a Portici aumentano i casi: “Siamo a 36 contagi per i rientri” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici – “Siamo a 36 contagi per i rientri dall’estero e da località di vacanza. Non sono focolai in quanto i contagiati non appartengono a stesse comitive o a stessi nuclei familiari e sono ben circoscritti. Cinque delle 36 persone già hanno effettuato i primi tamponi di guarigione che sono negativi, in settimana la Asl disporrà l’effettuazione dei tamponi di guarigione per altre 8 persone che stanno completando l’isolamento domiciliare di 14 giorni”. Lo ha annunciato il primo cittadino di Portici Enzo Cuomo L'articolo Coronavirus, a Portici aumentano i casi: “Siamo a 36 contagi per i rientri” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

RadioCRC_Napoli : #COVID?19, Cuomo: “numeri importanti di contagiati, ma la situazione è sotto controllo. Non ci sono #focolai a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Portici Coronavirus a Portici, sale a 36 il bilancio dei positivi di rientro dalle vacanze Il Mattino Focolaio Covid nella città vesuviana: “Trenta casi, ma sono destinati ad aumentare”

Accertato il lieve focolaio di coronavirus a Portici con 30 cittadini positivi, la maggior parte dei quali rientrati dalle vacanze. In 16 sono tornati dalla Sardegna, 2 dalla Spagna, uno da Londra, un ...

Coronavirus a Portici, sale a 36 il bilancio dei positivi di rientro dalle vacanze

Sale il bilancio dei contagi da Covid-19 a causa dei rientri dalle vacanze. Attualmente sono infatti complessivamente 36 le persone risultate positive al tampone eseguito una volta tornate in città, a ...

Accertato il lieve focolaio di coronavirus a Portici con 30 cittadini positivi, la maggior parte dei quali rientrati dalle vacanze. In 16 sono tornati dalla Sardegna, 2 dalla Spagna, uno da Londra, un ...Sale il bilancio dei contagi da Covid-19 a causa dei rientri dalle vacanze. Attualmente sono infatti complessivamente 36 le persone risultate positive al tampone eseguito una volta tornate in città, a ...