Coronavirus a Napoli, registrati 82 casi: “Il Cardarelli non è infestato dal Covid” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dei 260 nuovi contagi (di cui 42 relativi al giorno precedente) registrati oggi in Campania sono 82 quelli riscontrati nella città di Napoli. E’ quanto comunica l’Asl Napoli 1 Centro che suddivide gli 82 nuovi casi di positività al Coronavirus. Nove (registrati a Napoli) sono di competenza di altre Asl, 12 sono relativi al giorno precedente mentre 61 sono i nuovi contagi. Di questi 34 sono riconducibili a viaggiatori provenienti dall’estero mentre 27 sono emersi dalla ricostruzione del link epidemiologico dei precedenti contagiati. Zero i casi registrati di persone al rientro dalla Sardegna. Negli ospedali di competenza dell’Asl napoletana ... Leggi su anteprima24

