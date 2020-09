Coronavirus, a Milano il contagio scende ancora: 47 casi in provincia, 27 in città (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 settembre 2020 - Dei 109 nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi in Lombardia , 47 sono in provincia di Milano , 27 nella città capoluogo,. Un numero in calo riseptto agli 86 di ieri , ... Leggi su ilgiorno

