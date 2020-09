Coronavirus, 1.108 nuovi positivi in 24 ore (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ci sono 1.108 nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato ancora in calo, con 189 nuovi casi in meno rispetto ai 1.297 di ieri. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 278.784. Nelle ultime 24 ore sono 12 le persone decedute (ieri erano 8), che portano il totale delle vittime in Italia a 35.553.Il totale dei dimessi/guariti è di 210.238 (+223), mentre il totale degli attuali positivi è di 32.993 (+915). Attualmente sono 1.719 i ricoverati con sintomi, di questi 142 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 31.132 persone.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 52.553. Le regioni dove è stato registrato il ... Leggi su iltempo

