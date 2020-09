Corona virus: Italia, 32993 attualmente positivi a test (+915 in un giorno) con 35553 decessi (12) e 210238 guariti (223). Totale di 278784 casi (1108) Dati della protezione civile (Di lunedì 7 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 32993 attualmente positivi a test (+915 in un giorno) con 35553 decessi (12) e 210238 guariti (223). Totale di 278784 casi (1108) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 32993 attualmente positivi a test (+915 in un giorno) con 35553 decessi (12) e… - NoiNotizie : #Foggia: ospite di matrimonio positivo a test #coronavirus corona virus. Cento persone in quarantena -

Oggi in italia si registrano 1.108 nuovi casi di Coronavirus e 12 decessi in più. E’ quanto emerge dal report del ministero della Salute. La Regione Sicilia comunica che dei 49 nuovi positivi di oggi, ...Ha fatto richiesta il 33% dei giovani che domani parteciperanno ai test di ammissione alle professioni sanitarie. Un risultato importante: oltre il 10% in più rispetto al 2019. Ma ancora insufficiente ...