Conte firma nuovo Dpcm: misure anti Covid prorogate fino al 7 ottobre (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato in serata il Dpcm che proroga fino al 7 ottobre 2020 le misure di prevenzione e contrasto al coronavirus. Oltre alla proroga delle misure del 7 agosto, come aveva anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza, il nuovo Dpcm dà la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, previa quarantena di 14 giorni, prevedendo l'autocertificazione per l’ingresso nel nostro paese da Stati cosiddetti off limits come Armenia, Cile, Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Moldova, Macedonia del nord, Kuwait, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Brasile, Bahrein e Bangladesh. Discoteche e stadi restano chiusi. Il ... Leggi su blogo

