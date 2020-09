Conte firma il nuovo Dpcm: misure anti-Covid fino al 7 ottobre (Di lunedì 7 settembre 2020) Il nuovo Dpcm, appena firmato dal premier Giuseppe Conte, prevede la proroga al 7 ottobre delle misure precauzionali per contrastare e Contenere il diffondersi del virus Covid-19 Contenute nel Dpcm 7 agosto 2020. Il testo, pubblicato sul sito di Palazzo Chigi, si articola in un documento di 5 pagine e un allegato composto da 55 pagine. Nel testo firmato dal premier, si legge come «le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020». Si tratta delle stesse misure Contenute nel Dpcm del 7 agosto. L'unica novità ... Leggi su iltempo

