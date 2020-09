Confindustria Benevento, Biagio Flavio Mataluni è il nuovo presidente dei giovani imprenditori (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiQuesta mattina l’Assemblea del gruppo giovani imprenditori di Confindustria Benevento ha eletto all’unanimità Biagio Flavio Mataluni, alla guida del raggruppamento giovani imprenditori di Confindustria Benevento, e il Consiglio Direttivo che lo affiancherà nel corso del mandato triennale. Biagio Flavio Mataluni succede ad Andrea Porcaro che ha guidato il movimento nel precedente mandato. Il Movimento dei giovani imprenditori nasce sulla spinta dei cambiamenti che investono la società italiana alla fine degli anni ’60, e da ... Leggi su anteprima24

Puntata numero 6 di Digitalizzare per R-Esistere, il format dedicato all’innovazione nato da un’idea di Piccola Industria Confindustria Benevento e realizzato in collaborazione con Ntr24. Oggi abbiamo ...Confindustria Benevento e Croce Rossa Italiana – (Comitato di Benevento) hanno siglato ieri un protocollo volto a rafforzare la rete collaborativa Istituzionale per garantire l’inclusione sociale dei ...