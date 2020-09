Conferenza stampa McKennie: «Io e Pirlo viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda» (Di lunedì 7 settembre 2020) Conferenza stampa McKennie: oggi la presentazione alla Juve per il centrocampista statunitense arrivato dallo Schalke Quella di oggi è la giornata della presentazione di Weston McKennie alla Juventus. Il centrocampista statunitense, arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke 04, presenzierà in Conferenza stampa presso l’Allianz Stadium. CLICCA QUI PER LEGGERE LA Conferenza stampa INTEGRALE LOTTA CONTRO IL RAZZISMO – «Io ho cercato di avere un ruolo importante in Germania, vogliamo cercare di intervenire il più possibile all’interno del movimento. Anche se sono in un paese diverso, porterò comunque avanti il mio progetto contro il razzismo». POSIZIONE IN CAMPO ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : #Juventus: #McKennie è pronto a parlare con la stampa per la conferenza stampa di presentazione // McKennie is read… - WeAreTennisITA : ?? Djokovic perderà tutti i punti degli #USOpen più i soldi guadagnati fino agli ottavi, sarà anche multato. Lo ha… - WeCinema : Arrivata al Lido ieri, l'affascinante attrice (due premi Oscar®) #CateBlanchett guiderà la giuria all'assegnazione… - pol2187 : RT @RidTheRock: e intanto Sky Inter Channel taglia la conferenza stampa di #McKennie LI MORTACCI VOSTRA @SkySport - OssMalattieRare : RT @GrSociale: GRS #DIRITTI ?? Attenzione alta Verrà presentata il 9 settembre, durante una conferenza stampa online realizzata in collabor… -