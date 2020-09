Confcooperative Roma: verso costituzione alleanza per Lazio (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – Portare a compimento il percorso di costituzione dell’alleanza delle Cooperative anche nel Lazio, per rafforzare il ruolo della Cooperazione come punto di riferimento economico e sociale del territorio regionale. Questo lo scopo dell’incontro tenutosi nel mese di agosto tra i Presidenti di Agci Lazio, Marino Ianni, Confcooperative Lazio, Marco Marcocci, e Legacoop Lazio, Placido Putzolu. Sul tavolo le questioni formali ma, soprattutto, le tematiche di interesse comune alle tre sigle associative e alle Cooperative da esse rappresentate. Quello tra AGCI Lazio, Confcooperative Lazio e Legacoop Lazio e’ un rapporto di collaborazione avviato gia’ da molto ... Leggi su romadailynews

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Dieta da rientro per 6 italiani su 7 con un menu a base di cibi 'amici' delle difese immunitarie e del buonumore. Lo rileva un sondaggio di Fedagripesca-Confcooperative, nell'e ...

Mascherine e guanti, i nuovi nemici del mare: finiscono anche nelle reti da pesca

Un danno per l'ambiente ma anche per le attività in mare. guanti e mascherine anti-Covid abbandonati in mare finiscono nelle reti da pesca, un ennesimo rifiuto altamente inquinante che si aggiunge a b ...

