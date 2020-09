Conad costretto a ritirare il suo cioccolato per possibile presenza di plastica (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo il caso di LIdl e Metro costrette a ritirare alcuni tipi di carne e dopo i richiami delle barrette di noci dal Brasile per via di sospetta presenza di salmonella, il ministero della Salute ha disposto ora il ritiro di un tipo di cioccolata prodotta e venduta da Conad. Il motivo del richiamo è la possibile presenza nel prodotto di frammenti di plastica, che potrebbe essere molto rischioso per i consumatori. Si tratta nello specifico della tavoletta da 100 g. di cioccolato fondente noir extra 72% cacao a marchio Conad, prodotto da Chocolats Alba in Svizzera (Salinenstrasse 70, Prattlen), con scadenza il 30/10/2021. I lotti di produzione richiamati sono: L1330004 L1328941 Il ministero raccomanda di non consumare il prodotto e riportarlo ... Leggi su quifinanza

Sessant'anni di storia e cooperazione di Conad Nord Ovest; sessant'anni di impegno accanto al cliente e di sostegno distintivo alle comunità. Sempre presenti nei momenti di crescita e di operosa attiv ...

Per celebrare l'anniversario, la cooperativa lancia mirate attività nel segno della convenienza e una grande campagna di solidarietà per donare 60 mila pasti alla Caritas. Sarà possibile sostenere alt ...

