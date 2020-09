“Con tutte queste cose… Basta!”. C’era anche lei, attrice discussa, alla manifestazione negazionista. E anche stavolta si è fatta notare (Di lunedì 7 settembre 2020) Non si smentisce Eleonora Brigliadori che dopo le battaglie contro alcune terapie contro il cancro, ritorna sulle teorie che negano il Covid: “Sono qui come italiana di fronte all’attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana” ha detto alla manifestazione dei no mask tenutasi il 5 settembre a Roma. Da tempo, la presentatrice televisiva si batte contro la medicina tradizionale, come in un celebre intervento al Maurizio Costanzo Show. E manco a dirlo: eccola in prima fila alla manifestazione dei negazionisti del Covid, opponendosi alle norme di Palazzo Chigi: “Una politica che distrugge la vita attraverso vaccini, tamponi e limiti alla respirazione. Non sono mai rimasta a casa, nemmeno durante il lockdown” ha detto ... Leggi su caffeinamagazine

RaiRadio2 : 'È bello tornare su un palco. La nostra musica, stasera, è dedicata a tutte le vittime di questa pandemia.'… - WeAreTennisITA : ??? 'Mi scuso con lo #USOpen e con tutte le persone coinvolte nell’evento per il mio comportamento. Sono molto grato… - francescacheeks : Domani, insieme a tanti altri artisti, tornerò sul palco dell’arena di Verona per #Heroes, il concerto digitale più… - Z3r0Rules : RT @Gaznevada66: @Acidelius Per i bambini a scuola siamo al delirio. Giubini in sacchetti di plastica neri tipo spazzatura, così non si toc… - beppedama : RT @MMmarco0: Lo vogliamo dire una volta per tutte che se la donna di Mondello del 'non ce ne coviddi' diventa influencer su instagram con… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con tutte Jerome Bonduelle morto: investito da un’auto mentre era in bici Corriere della Sera