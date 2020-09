Comunali Milano, l’assessore Maran: “Sala si ricandiderà, un bene per tutti” (Di lunedì 7 settembre 2020) MILANO – “Beppe Sala si ricandidera’ a sindaco alle prossime comunali, e questo e’ un bene per tutti”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica e al Verde di Milano Pierfrancesco Maran, rispondendo alla ‘Dire’ che gli chiedeva se si sarebbe candidato lui alle primarie del centrosinistra in caso di rinuncia al bis di Sala alle amministrative di primavera. Leggi su dire

