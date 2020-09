«Come può pensare il Pd di vincere se si contraddice così platealmente?» (Di lunedì 7 settembre 2020) Nelle ultime settimane il Sì alla Riforma Costituzionale è stato difeso dal Partito Democratico anche con la motivazione che la sinistra italiana è, da sempre, favorevole della riduzione del numero dei parlamentari. Anche il PSI concepì una “Grande Riforma” poi naufragata ricorda Claudio Martelli, ex Ministro di Giustizia, più volte parlamentare, vice-segretario del Partito Socialista, poi anche conduttore televisivo e giornalista. Da poco tornato nella veste di direttore a curare la nuova edizione del giornale storico del socialismo italiano, Avanti!, nel tentativo di intercettare una delle conseguenze impreviste della crisi economica dovuta alla pandemia e cioè che la parola “socialismo” e il significato pure, sicuramente, sono tornate alla ribalta. In Italia, per le note ragioni politiche, socialismo evoca anche ... Leggi su linkiesta

