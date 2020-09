Come Gervasoni ha rigirato la frittata dopo su la figuraccia sessista su Elly Schlein (Di lunedì 7 settembre 2020) Da grande uomo (di cultura) qual è ieri l’editorialista del Giornale e professore di Storia contemporanea all’Università del Molise Marco Gervasoni ha usato una poderosa argomentazione per criticare Elly Schlein. Il professore dall’alto della sua sapienza ha ruttato: “Ma che è, n’omo?”. Il tweet dal 5 settembre è ancora lì in bella mostra: Ma che è, n’omo? pic.twitter.com/8au4TQHAr0 — Marco Gervasoni (@marco Gervasoni) September 5, 2020 La tesi di Gervasoni è stata poi difesa con motivazioni altrettanto ineccepibili, d’altra parte è un professore universitario, non ha mica bisogno di offendere qualcuno per il suo aspetto fisico Come fanno i bulli delle medie, ... Leggi su nextquotidiano

Non essendo laureato e possedendo nozioni rudimentali sull’universo mondo, mi riesce difficile trattare con la dovuta competenza il caso del professor Marco Gervasoni, penna iperbolica su svariati rot ...

