Colleferro, Palozzi: vicini a famiglia Willy, istituzioni contro violenza (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “Quanto avvenuto a Colleferro ci lascia sconvolti. Siamo di fronte a un episodio di violenza assolutamente inaccettabile, barbara, che stigmatizziamo con forza e che non puo’ e non deve rimanere impunita: la disumanita’ e la crudelta’ mostrata da questi giovani assassini e’ ingiustificabile e, auspichiamo, la giustizia faccia presto il suo corso ed emetta una pena esemplare per i colpevoli.” “In questo momento di immenso dolore, il primo pensiero va dunque alla famiglia del giovane Willy, alla quale esprimiamo la nostra piu’ sentita vicinanza, e alle comunita’ di Colleferro, Paliano e Artena. L’auspicio adesso e’ che le istituzioni, a tutti i livelli, si mettano una mano sulla coscienza e lavorino insieme ... Leggi su romadailynews

