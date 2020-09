Colleferro, la rabbia degli amici di Willy: «Tutti sapevano che i fratelli Bianchi erano violenti». Minacce e insulti sui profili social degli aggressori (Di lunedì 7 settembre 2020) A quanto pare nella zona di Colleferro i due fratelli Bianchi, tra i quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, erano conosciuti per essere violenti. Alessandro, un amico della vittima 21enne, ha dichiarato alla stampa: «Non si può morire a 21 anni così. Li conoscevano Tutti qui quei due fratelli. Da due anni litigano e picchiano con le stesse modalità, sono stati autori di altri pestaggi». Lui stesso sarebbe stato vittima di una aggressione da parte dei due ragazzi, noti per la loro passione per le arti marziali, e in particolare per l’MMA, disciplina a base di calci e pugni: «Con uno dei due fratelli ho litigato pochi mesi fa perché dava fastidio a un mio ... Leggi su open.online

