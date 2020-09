Colleferro, chi sono gli aggressori del 21enne ucciso a botte. Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio e lesioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Si chiamano Marco e Gabriele Bianchi due dei quattro ragazzi arrestati a Colleferro, vicino Roma, con l’accusa di aver ucciso a calci e pugni il 21enne Willy Monteiro Duarte. Hanno rispettivamente 24 e 26 anni, sono fratelli e sono cultori di Mma (Mixed martial arts), una mescolanza di boxe e arti marziali che sarebbero abituati a esercitare anche fuori dal ring. Insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono indagati per omicidio preterintenzionale, mentre un quinto membro della gang, ora in stato di fermo, potrebbe dover rispondere di favoreggiamento in omicidio per aver fatto da autista nella spedizione contro Willy. Fra loro c’è chi ha precedenti per ... Leggi su ilfattoquotidiano

infoitinterno : Colleferro, ecco chi sono i quattro arrestati per l’omicidio del giovane Willy Monteiro - vitcastagna : RT @mgabrielladavid: #ciocheconta oggi è raccontare una storia tragica frutto del senso di superiorità e della voglia di sopraffazione di u… - rpiccolo1998 : RT @Moonlightshad1: Chi ammazza a calci e botte una persona non è un bullo: è un violento pericoloso, un assassino. Se l'azione è compiuta… - angela_massi : RT @Moonlightshad1: Chi ammazza a calci e botte una persona non è un bullo: è un violento pericoloso, un assassino. Se l'azione è compiuta… - MenicaBersani : RT @Moonlightshad1: Chi ammazza a calci e botte una persona non è un bullo: è un violento pericoloso, un assassino. Se l'azione è compiuta… -