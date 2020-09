Colleferro, chi era Willy: il 21enne pestato a morte dal branco per aver difeso un amico (Di lunedì 7 settembre 2020) «Basta, vi prego, basta, non respiro più». Sarebbero state queste le parole pronunciate da Willy Monteiro Duarte ai suoi aggressori prima di morire. «Quelli erano dei diavoli, non esseri umani, delle furie», ha detto a La Repubblica un testimone. Willy, 21 anni, di Colleferro è morto la notte di sabato 5 agosto dopo essere stato pestato da un gruppo di 4 ragazzi. Nato a Roma da una famiglia di origine capoverdiana, Willy quella sera era uscito con i suoi amici per trascorrere la serata nel locale “Due di picchi“. Alle una, all’uscita dal locale, Willy nota un ex compagno di classe in difficoltà dall’altra parte della strada. «Col volto si avvicinava minaccioso, come se volesse dargli una testata», ha ... Leggi su open.online

LucianoOgnibene : RT @Moonlightshad1: Chi ammazza a calci e botte una persona non è un bullo: è un violento pericoloso, un assassino. Se l'azione è compiuta… - MarcoCapoccetti : RT @zazoomblog: Colleferro chi sono gli aggressori del 21enne ucciso a botte. Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio e le… - gmgiua : Invidio quei paesi che giudicano onesti gli onesti e delinquenti i delinquenti, senza farne una questione di pelle.… - pigramar : Se gli energumeni fossero stati neri e l'esile ragazzo massacrato bianco ora di chi staremmo leggendo il tweet con… - guidosogliani : RT @Moonlightshad1: Chi ammazza a calci e botte una persona non è un bullo: è un violento pericoloso, un assassino. Se l'azione è compiuta… -