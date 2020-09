"Coerente con l'evidenza ematochimica". Zangrillo, le reali condizioni di Berlusconi (Di lunedì 7 settembre 2020) "Il quadro clinico complessivo" di Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per coronavirus, "appare in miglioramento ed è Coerente con l'evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi". A darne notizia nel suo consueto bollettino delle 16 è Alberto Zangrillo, responsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS, nonché medico di fiducia del leader di Forza Italia. Oltre al Cav, che è ricoverato da quattro giorni nell'ospedale milanese con la diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2, è risultata positiva proprio quest'oggi - 7 settembre - anche la figlia Marina. Lei però è asintomatica e, seppur in ... Leggi su liberoquotidiano

