CLIMA: MOLTI DELLA GEN Z PENSANO CHE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SIA INEVITABILE (Di lunedì 7 settembre 2020) Outlook orribileLa maggior parte DELLA generazione Z, ovvero le persone nate dopo il 1996 circa, crede che la progressione del CAMBIAMENTO CLIMAtico globale sia INEVITABILE.Un sondaggio condotto da Morning Consult ha rilevato che il 49% degli Zoomer ritiene che l'umanità abbia la capacità di rallentare - ma non fermare - il CAMBIAMENTO CLIMAtico, mentre solo il 26% pensa che saremo in grado di fermarlo. Un altro otto percento crede che il CAMBIAMENTO CLIMAtico sia al di fuori del nostro controllo. Come ha commentato un intervistato, "Lentamente il mondo sta andando nel caos".C'è anche chi negaNaturalmente, alcuni Zoomer sembrano portare avanti la tradizione del negazionismo CLIMAtico.Piccole percentuali ...

