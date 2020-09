Claudio Baglioni, il cantante si fa prete? La rivelazione (Di lunedì 7 settembre 2020) Questo articolo . Claudio Baglioni ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato un aspetto particolare del suo passato, una rinuncia importante. Ecco di che si tratta. Claudio Baglioni è uno dei cantanti più apprezzati del nostro panorama musicale, che ha sfornato nel corso della sua carriera numerose hit che sono entrate nel cuore degli italiani e che nel … Leggi su youmovies

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a il #TempoDelleDonne domenica 6 settembre alle 12:30 in streaming su - massimo0123456 : RT @graffioemordo: @massimo0123456 Claudio Baglioni?? - RADIOEFFEITALIA : Claudio Baglioni - Questo piccolo grande amore - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Claudio Baglioni - Questo piccolo grande amore - graffioemordo : @massimo0123456 Claudio Baglioni?? -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Baglioni

Domenica 13 Settembre (alle 15:00) è in programma l’Open Day della Music Academy Rimini per presentare al popolo degli appassionati e di chi già frequenta la scuola, tutti i nuovi corsi, i workshop e ...“Un album ideato e composto come una volta. Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato”. Sono le parole che Claudio Baglioni sceglie per parlare, per la prima volta, del suo nuovo album di ined ...