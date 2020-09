Clamoroso Tuttosport: il Napoli potrebbe riprendere Inglese e dare Petagna al Parma (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha del Clamoroso l'ultima ipotesi del quotidiano Tuttosport sul valzer attaccanti in Serie A: secondo il quotidiano, dato che il Parma ha chiesto Luperto e Petagna al Napoli (quest'ultimo da girare all'Udinese con Lasagna all'Atalanta ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Clamoroso Tuttosport: il Napoli potrebbe riprendere Inglese e dare Petagna al Parma - Sba_NYFT : La famosa stampa asservita alla Juventus: su Tuttosport parlando dello Stadium usano il template nerazzurro. (Per… - i_ghenesya : @tuttosport CLAMOROSO!!! Secondo me, alla fine, resterà a Barcellona! ???????????????? - albemutti : @marifcinter @SBertagna vai che abbiamo il titolo per domani @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport 'CLAMOROSO: MAROTTA… - Luongo11 : #Sport #Calcio #Calciomercato. Clamoroso #Messi: salta i test con il #Barcellona! -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Tuttosport

Tutto Napoli

Ma l’episodio più grave è quello del 2011: ingiurie razziste a Patrice Evra, un altro che sarebbe diventato idolo a Torino. Vicino a Luis, vicinissimo a Edin, ma in entrambi i casi mancava il famoso..Arturo Vidal sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Fortemente voluto dall’allenatore Antonio Conte che non vede l’ora di tornare a lavorare insieme al cileno dopo i tempi passati in bianconero. L ...