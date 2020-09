City e United contro Foden e Greenwood: “Delusi, condotta inappropriata” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Manchester City e il Manchester United hanno condannato ufficialmente il comportamento dei rispettivi giocatori, Phil Foden e Mason Greenwood, che in Islanda hanno violato le regole anti-coronavirus stabilite dalla FA. Un portavoce del City, come riporta la BBC, ha detto che Foden ha avuto una condotta “totalmente inappropriata, scendendo ben al di sotto degli standard richiesti per un giocatore dei Citizens e della nazionale inglese“. Dello stesso stampo il comunicato dello United su Greenwood: “Il club è in contatto con la Federazione ed deluso dalle azioni del proprio giocatore“. L'articolo City e United contro Foden e ... Leggi su ilnapolista

MANCHESTER (Inghilterra) - Due casi di Coronavirus al Manchester City, a due settimane dall'inizio della Premier League. Lo stesso club ha comunicato la positività ai test di Riyad Mahrez, 29enne atta ...

Calciomercato Napoli: Koulibaly verso il Manchester City

Kalidou Koulibaly si dirige verso il Manchester City. Il difensore centrale senegalese ha capito di non essere più parte del progetto del Napoli ed è vicino alla cessione. Il presidente Aurelio De Lau ...

