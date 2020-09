Citroën Ami - L'elettrica disponibile in car sharing a Parigi con livree speciali (Di lunedì 7 settembre 2020) La Citroën ha realizzato 20 speciali livree per la nuova Ami, nate per omaggiare altrettanti quartieri di Parigi. Unidea, quella del progetto "Ami aime Paris", nata per mettere in evidenza lintroduzione della vettura nella gamma del car sharing offerta da Free2Move, ma, al tempo stesso, anche per enfatizzare le varie sfumature dei sobborghi che caratterizzano la capitale francese. Prenotazioni via app. Il design di questi esemplari non è casuale, ma trae ispirazione dai racconti e dagli aneddoti degli abitanti dei vari quartieri rappresentati, che meglio conoscono le peculiarità e le caratteristiche di queste località. Esattamente come gli altri modelli offerti dalla società di noleggio, i clienti potranno prenotare in tempo reale lAmi più vicina attraverso lapplicazione ... Leggi su quattroruote

tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - Stirpe sugli attaccanti: 'Citro e Matarese andranno via' - 66simona99 : @el_marrano Non ci provare, Citro! - laurindo_yasmim : @Ofaixa10 citro cria - annaffiatoio : @theunknovn la citrosodina o un cucchiaio di bicarbonato (la citro è più buona perché sa di limone) - enzo_citro : @juceliao2 Buongiorno ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Citroën Ami CALCIOMERCATO FROSINONE - Stirpe sugli attaccanti: "Citro e Matarese andranno via" Tuttofrosinone “Idilli Cromatici” Reading di chiusura a Città della Pieve

CITTÀ DELLA PIEVE - Domani nel cortile di Palazzo della Corgna alle 16.30 Reading, e a seguire la chiusura della mostra "Idilli Cromatici" – Omaggio a Leopardi a 200 anni dall’Infinito. L’esposizione, ...

Reading e finissage della mostra "Idilli Cromatici. Omaggio a Leopardi a 200 anni dall'Infinito"

Domenica 6 settembre nel cortile di Palazzo della Corgna, a Città della Pieve, è in programma alle 16.30 un suggestivo reading e a seguire la chiusura della mostra "Idilli Cromatici. Omaggio a Leopard ...

CITTÀ DELLA PIEVE - Domani nel cortile di Palazzo della Corgna alle 16.30 Reading, e a seguire la chiusura della mostra "Idilli Cromatici" – Omaggio a Leopardi a 200 anni dall’Infinito. L’esposizione, ...Domenica 6 settembre nel cortile di Palazzo della Corgna, a Città della Pieve, è in programma alle 16.30 un suggestivo reading e a seguire la chiusura della mostra "Idilli Cromatici. Omaggio a Leopard ...