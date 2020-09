Circum, dipendente Eav: “Caos per assembramenti e tanti senza biglietto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Anastasia (Na) – Mattinata di “passione” per gli utenti della Circumvesuviana. Treno fermo per quasi un’ora a Sant’ Anastasia. Ad Anteprima24 parla Luigi Parella, gestore della stazione Eav, e presente questa mattina dove si è registrato un vero e proprio caos generale. “Tutto è cominciato – spiega Parella – quando una viaggiatrice si è alterata col capotreno lamentandosi delle troppe persone presenti sul convoglio”. La signora, inoltre, ha chiesto al conducente di poter occupare i posti della prima carrozza in quanto liberi. “Quei posti – spiega il gestore – sono riservati al personale ferroviario e, in merito alle nuove disposizioni anti Covid, non possono essere occupati”. Tempestivo è stato allora l’intervento del ... Leggi su anteprima24

In seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a Belpasso, in provincia di Catania, è morto in ospedale Angelo Caruso, rappresentante sindacale della Ugl all’interno della Ferrovia Circumetnea. L’ ...

