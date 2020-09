Cinema, a San Giovanni a Teduccio via al primo Festival italiano d’animazione per bambini e ragazzi (Di lunedì 7 settembre 2020) Partirà da San Giovanni a Teduccio a Napoli la prima edizione di “Catch the Moon – International Children & Youth Animated Film Festival”, il primo Festival italiano, e tra i pochissimi in Europa, dedicato al Cinema d’animazione per bambini e ragazzi, nonché il primo Festival di Cinema d’animazione in Campania. Ad ospitare il Festival, dal 7 al 13 dicembre, sarà il cultural hub Art33, importante esperienza di innovazione sociale e culturale della periferia Est di Napoli e sede operativa dell’associazione Gioco, immagine e parole, che ha riqualificato l’edificio scolastico abbandonato e vandalizzato. ... Leggi su ildenaro

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Ethnos Gener/Azioni: cinema, musica, teatro, danza e arti visive dal 12 al 13 settembre a San Giorgio a Creman… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - Ethnos Gener/Azioni: cinema, musica, teatro, danza e arti visive dal 12 al 13 settembre a San Giorgio a Creman… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Ethnos Gener/Azioni: cinema, musica, teatro, danza e arti visive dal 12 al 13 settembre a San Giorgio a Creman… - apetrazzuolo : EVENTO - Ethnos Gener/Azioni: cinema, musica, teatro, danza e arti visive dal 12 al 13 settembre a San Giorgio a Cr… - napolimagazine : EVENTO - Ethnos Gener/Azioni: cinema, musica, teatro, danza e arti visive dal 12 al 13 settembre a San Giorgio a Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema San Venezia77 Guadagnino: 'Mi sento un outsider del cinema' Agenzia ANSA ETHNOS Gener/Azioni CINEMA – MUSICA – TEATRO...

La città di San Giorgio a Cremano accoglie sabato 12 e domenica 13 settembre giovani artisti, musicisti, danzatori e performer da varie parti d’Italia per le serate finali di Ethnos GenerAzioni. Il co ...

Il Covid conquista un ruolo da protagonista nei documentari (e nei film) di Venezia

La pandemia non ha solo cambiato riti e abitudini, ma è anche entrata nello storytelling di molti titoli presentati al Festival e alle Giornate degli autori Al di là della nuova routine, tra prenotazi ...

La città di San Giorgio a Cremano accoglie sabato 12 e domenica 13 settembre giovani artisti, musicisti, danzatori e performer da varie parti d’Italia per le serate finali di Ethnos GenerAzioni. Il co ...La pandemia non ha solo cambiato riti e abitudini, ma è anche entrata nello storytelling di molti titoli presentati al Festival e alle Giornate degli autori Al di là della nuova routine, tra prenotazi ...