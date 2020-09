«Ci sono stati momenti in cui avrei voluto spingere Barack dalla finestra» (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel suo ultimo podcast, l'ex first lady Michelle Obama ha parlato delle difficoltà nelle relazioni a lungo termine Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : sono stati Gianfranco Vissani: “Vergogna. I nostri diritti nella ristorazione sono stati calpestati” Il Fatto Quotidiano Da Bolzano a Vo’ Euganeo a Milano: ecco le scuole che ripartono oggi

Rientro tra i banchi con modalità diverse da Regione a Regione, da città a città e persino da scuola a scuola. Oggi hanno riaperto i battenti alcune realtà in ordine sparso nell’attesa del momento sta ...

Studenti disabili, presto il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato. Nessun taglio orario

È stato predisposto il nuovo modello di Piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità. Lo fa sapere il M.I. con comunicato stampa del 7 settembre, chiarendo che il documen ...

