Chiara Ferragni a Sanremo 2021? Si torna alla carica per la co-conduzione (Di lunedì 7 settembre 2020) Chiara Ferragni a Sanremo 2021? A distanza di mesi dalla settimana del Festival, tornano le indiscrezioni sulla possibilità che l’influencer possa calcare il palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus che è già stato confermato come conduttore e direttore artistico. Le indiscrezioni sulla possibilità dell’approdo di Chiara Ferragni si erano rincorse già nel 2020, senza che le trattative si fossero concluse. Stando a quanto riportato su Vero, sembra che – per il 2021 – siano già partiti i lavori per l’ingaggio dell’influencer. Fedez potrebbe invece partecipare come super ospite, anche se il tutto rimane ancora nel campo delle indiscrezioni. In questo ... Leggi su optimagazine

