Chi sono i complottisti di QAnon (e perché tifano per Donald Trump) (Di lunedì 7 settembre 2020) sono convinti che ci sia un complotto sanguinario globale ordito dai democratici e con in mezzo gli immancabili Soros, Bill Gates e il “deep state”. E adesso possono far sentire il loro peso nella campagna elettoralePresidenziali Stati Uniti, quali sono gli stati in bilico in cui si deciderà tutto" Fascisti, no-vax e complottisti di QAnon: chi sono i negazionisti in piazza il 5 settembre " Leggi su espresso.repubblica

AlbertoBagnai : Nessuno insulta le vittime del COVID. Qualcuno dava del razzista a chi chiedeva prudenza: sono gli stessi che conti… - HuffPostItalia : Picchiatori di professione, seguaci dell'Mma: chi sono Marco e Gabriele Bianchi, i killer di Willy - lucianonobili : Da giorni sono vittima di ogni insulto dalla bestia leghista per aver detto a @QRepubblica che i decreti #Salvini s… - LuigiStaropoli : @Gigi25680115 @berlusconi Purtroppo i governanti sono propensi a far finire male questo Paese! Aiuti di qua e di là… - Giulio29375125 : RT @giudiiiiiiiii: Premesso che sono garantista anche con lui.. salvo la notizia x chi viene a rompermi con i camici di fontana costati 0 a… -