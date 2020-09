Che fine hanno fatto le Olgettine, protagoniste dello scandalo Bunga-Bunga (Di lunedì 7 settembre 2020) Che fine hanno fatto le Olgettine, protagoniste dei festini di Berlusconi alle “cene eleganti” di Arcore? Olgettine: che cosa è successo nel 2010? Nel 2010, fece scandalo (e poi divenne un caso giudiziario in 4 filoni) la vicenda delle Olgettine e del Bunga Bunga. Secondo chi indagò allora, l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi era solito organizzare delle serate nella sua villa di Arcore. Le serate diventavano quasi immediatamente delle orgie con protagonista lo stesso Berlusconi. La vicenda esplose quando una delle ragazze, Ruby, ancora minorenne (come molte delle ragazze) fu arrestata dalla polizia. A quel punto, intervenne ... Leggi su nonsolo.tv

Giorgiolaporta : Ma se a fine febbraio era tra quei #negazionisti che ridacchiavano e prendevano il #Covid facendo aperitivi in pien… - CarloStagnaro : Che fine ha fatto la #concorrenza? Soffocata dagli interessi particolari, messa in croce dalle #nazionalizzazioni m… - CalabriaTw : Un abbraccio alla mamma di #WillyMonteiroDuarte. Anche se non servirà a riportargli suo figlio, spero che possa tro… - Hopethefirst1 : RT @Covidioti: Pensa che: - la chiusura della scuola senza fine - il lockdown più lungo al mondo - le mascherine dalle 18 alle 6 - la demon… - AntoninoDelGiu : @IsraelinItaly In Palestina non in Israele!!P A L E S T I N A. State attenti che vi denuncio e poi fate la fine del… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Biella. Nuova interrogazione dei consiglieri PD: "Che fine hanno fatto i finanziamenti ai negozi collinari?" Bit Quotidiano Atletica Mondovì: Valter Cerri campione regionale nel salto in alto

Sull’1,84 metri è però incappato in tre nulli che gli hanno impedito di ottenere il pass, in questa specialità, per i campionati italiani in programma nel prossimo week a Rieti. Impresa riuscita, ...

Eventi estivi ad Albenga: il comune traccia il bilancio di fine stagione

Grande successo per l’ultimo weekend prima dell’inizio delle scuole con la notte bianca, il raduno delle 500 e delle confraternite Grande successo per gli eventi realizzati durante il fine settimana c ...

Sull’1,84 metri è però incappato in tre nulli che gli hanno impedito di ottenere il pass, in questa specialità, per i campionati italiani in programma nel prossimo week a Rieti. Impresa riuscita, ...Grande successo per l’ultimo weekend prima dell’inizio delle scuole con la notte bianca, il raduno delle 500 e delle confraternite Grande successo per gli eventi realizzati durante il fine settimana c ...