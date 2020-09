Che cos’è la Fotografia computazionale? Una guida dettagliata (Di lunedì 7 settembre 2020) La Fotografia computazionale è una tecnica di acquisizione ed elaborazione di immagini digitali che utilizza il calcolo digitale al posto dei processi ottici e ne avevamo già parlato in modo esteso nel nostro articolo qui (in italiano). Il professore di Stanford e pioniere della Fotografia computazionale Marc Levoy (ora è anche responsabile della macchina fotografica di Google Pixel) dà un’altra definizione: trattasi di tecniche di imaging computazionale che migliorano o estendono le capacità della Fotografia digitale in cui l’output è una Fotografia ordinaria, ma che non avrebbe potuto essere scattata da una macchina fotografica tradizionale. Tradotto in soldoni, la Fotografia ... Leggi su fotografareindigitale

