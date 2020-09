Certificazione energetica dell’immobile: che cos’è e a che cosa serve (Di lunedì 7 settembre 2020) Certificazione energetica dell’immobile: che cos’è e a che cosa serve Oggigiorno conoscere la Certificazione energetica di un edificio è assai importante: se un privato intende infatti vendere un immobile di sua proprietà, deve sapere che anche la Certificazione energetica costituirà una variabile significativa, in grado di influire sul prezzo di vendita dell’appartamento. Vediamo allora di seguito com’è fatta la Certificazione energetica di un edificio e cosa deve contenere per legge. Se ti interessa saperne di più sul bonus affitti immobili, e la proroga del beneficio, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico

