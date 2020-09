Cecilia Strada ha ragione: i negazionisti del Covid non si meritano il servizio sanitario nazionale (Di lunedì 7 settembre 2020) No, la questione dei negazionisti che manifestano a Roma contro la dittatura sanitaria, la combriccola di quelli che ci dicono insistentemente che il Covid non esiste, che è tutta un’invenzione, il patetico ritrovo di quelli che vorrebbero abolire l’ordine dei medici e poi ne cercano in fretta e furia uno perché un manifestante viene colto da un malore (un contrappasso da film, roba che nemmeno un drammaturgo riuscirebbe a scrivere così tragicamente comica), non è solo questione di virus, di poteri forti e di complotti orditi da un misterioso ordine mondiale. Si tratta subito di un attacco frontale al sistema sanitario nazionale, quello stesso sistema che garantisce la cura e la salute esattamente anche a loro, indipendentemente dai loro atteggiamenti irresponsabili e dal loro ... Leggi su tpi

Zot_64 : @cecilia_strada disse quella che fa parte di una multinazionale che fattura milioni di euro e non sa nemmeno cosa sia il SSN #cialtroni - Domenic20508867 : RT @Trovolavorobiz: @cecilia_strada I primi negazionisti asintomatici . Toglierei anche a questi geni il ssn : @nzingaretti @stanzaselvaggi… - jobwithinternet : RT @Trovolavorobiz: @cecilia_strada I primi negazionisti asintomatici . Toglierei anche a questi geni il ssn : @nzingaretti @stanzaselvaggi… - jobwithinternet : RT @ValeBubu91: @PatrizSarda @cecilia_strada La gente è sempre morta e sempre morirà, con questo virus adesso ne stanno facendo un caso ass… - jobwithinternet : RT @LorStecchetti: @daninbio @cecilia_strada Lei invece andrebbe chiuso in un ospedale per malati mentali. -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Strada Cecilia Strada ai negazionisti del Covid | Non vi meritate il servizio sanitario nazionale Zazoom Blog A Casa Giubileo torna il Montemaggio Festival Resistente

VALDELSA. Domenica 6 settembre c’è la settima edizione del Montemaggio Festival Resistente. La notizia è stata data a sorpresa nei giorni scorsi sui social, gli stessi sui quali l’ANPI Valdelsa si era ...

Arriva Scienziopolis, il gioco della Città della Scienza

Scoprire la scienza in maniera divertente. E’ questo l’obiettivo di Scienziopolis, il gioco della Città della Scienza, presentato ufficialmente con le prime partite al Science in the City Festival di ...

VALDELSA. Domenica 6 settembre c’è la settima edizione del Montemaggio Festival Resistente. La notizia è stata data a sorpresa nei giorni scorsi sui social, gli stessi sui quali l’ANPI Valdelsa si era ...Scoprire la scienza in maniera divertente. E’ questo l’obiettivo di Scienziopolis, il gioco della Città della Scienza, presentato ufficialmente con le prime partite al Science in the City Festival di ...