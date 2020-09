Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme? Gli indizi sui social (Di lunedì 7 settembre 2020) Sembra che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siano tornati insieme: lo dimostrano alcuni post sui social di lei. Nelle ultime settimane la notizia della presunta rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha fatto il giro del web. I due infatti hanno trascorso un periodo di tempo separati: la Rodriguez è andata in vacanza con la sorella, mentre Moser è rimasto in Trentino ad allenarsi. Ora però sembra che nella coppia sia tornato il sereno. La prova, secondo i fan, sta nelle nuove foto postate sui social da Cecilia. La giovane argentina infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in Trentino, dove si ... Leggi su bloglive

