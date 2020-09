Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cambia tutto (di nuovo)… Ed è lei a spiegare cosa sta succedendo. Che storia infinita… (Di lunedì 7 settembre 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di darsi una seconda chance, cercando di mettersi alle spalle la burrasca sentimentale che li ha colpiti nelle scorse settimane. Poche ore fa sono trapelate indiscrezioni di una cena milanese tra i due, prima che l’argentina partisse sola soletta per sfilare sul red carpet di Venezia 77. Quella cena è stato il primo passo verso un ritorno di fiamma non del tutto scontato. Ora arriva la conferma ‘plastica’ e ufficiale che la coppia è tornata a essere compatta, o almeno sta provando a ridiventarlo. La bella argentina ha infatti raggiunto Moser in montagna, in Trentino, come testimoniato da alcuni post Instagram. Non solo: la sorella di Belen ha scritto anche dei pensieri che ben rendono la situazione attuale ... Leggi su caffeinamagazine

