Cecilia e Ignazio Moser ritorno di fiamma? Le parole della Rodriguez (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono state settimane concitate quelle che hanno trascorso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La piena crisi sentimentale scoppiata proprio a metà estate ha messo a dura prova la relazione dei due ex gieffini. I motivi dell’allontanamento non sono stati resti noti dalle parti interessate, quello che sembra certo è che la piccola Rodriguez diffidi e sia molto gelosa del ciclista. Dopo vari rumors e insistenze e un recente avvistamento a Milano Cecilia e Moser sono tornati insieme. Evidentemente la coppia ha deciso di darsi una seconda opportunità e così dopo un red carpet veneziano da sola la sorella di Belen ha raggiunto Moser in montagna, in quei luoghi molto famigliari al ciclista e alla sua famiglia. La stessa ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Cecilia e Ignazio Moser ritorno di fiamma? Le parole della Rodriguez - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cambia tutto (di nuovo)… Ed è lei a spiegare cosa sta succedendo. Che storia infi… - LadyNews_ : #CaterinaBernal vuota il sacco su #IgnazioMoser: '#CeciliaRodriguez mi ha fatto chiamare' - zazoomblog : Stessa location Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci riprovano: indizi e conferme (FOTO) - #Stessa #location… - IsaeChia : ‘#GfVip2’, riavvicinamento in corso tra #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser? Gli indizi #gfvip -