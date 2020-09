C’è voglia di scuola. Il 57% degli studenti vuole tornare in classe. Il 66% ritiene la didattica online penalizzante (Di lunedì 7 settembre 2020) La didattica? Meglio in presenza. Il 57% degli studenti vuole tornare in classe. E’ il risultato emerso da un’indagine di studenti.it che ha coinvolto 18.150 ragazzi delle scuole superiori di 1° e 2° grado, per mettere a fuoco cosa pensano, come vivono questo momento, se e come cambieranno le loro abitudini. Per gli intervistati manca il contatto con i compagni e con i professori, c’è voglia di normalità. Il 66% ritiene addirittura che la didattica online sia penalizzante perché i problemi di connessione e gli strumenti informatici non sempre adeguati hanno reso faticosa e non ottimale l’interazione tra studenti e ... Leggi su lanotiziagiornale

SusannaCeccardi : Con le nostre proposte, fatte di buonsenso, abbiamo vinto in tanti capoluoghi e comuni della #Toscana. C’è voglia d… - Noiconsalvini : Secondo incontro a Villa Castelli (Brindisi). C’è tanta voglia di cambiare in Puglia: il 20 e 21 settembre vota Leg… - Antonio_Tajani : Ho parlato con tutti i dirigenti di @forza_italia.Emerge un grande senso di unità ed una gran voglia di vincere ins… - AganKureAKAcSen : @PiccoloDrago65 Amo l'arte dei samurai o moltissimi libri in merito Ma per voglia o pigrizia non ho mai intrapreso… - PaolaTacconi : RT @maolindas: Fantastico, guardando nella tazzina del caffè, e vedo un delfino gioioso che saltando incontra un gabbiano...?????? Lo so' sono… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è voglia AMERICA/URUGUAY - Lettera ai legislatori: “Decidere da soli quando morire è un diritto umano?” Fides