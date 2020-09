"Cav ricoverato, la cosa è seria". Lezione e bomba di Mentana: "Ecco chi mi fa schifo" (Di lunedì 7 settembre 2020) Torna Myrta Merlino alla conduzione de L'aria che tira su La7. E torna con un ospite d'onore: alla prima puntata Ecco Enrico Mentana. Si parla, ovviamente, di coronavirus, di No Mask, di Silvio Berlusconi ricoverato. Si parte con una battuta sulla manifestazione negazionista di Roma: "è folle, su alcune cose non si gioca", taglia corto il direttore del TgLa7. E ancora, aggiunge: "Penso, che sulle malattie non bisogna mai fare dietrologia. Mi fa schifo chi accusa il governo per lucrare vantaggi, mi fa schifo chi dice che se ci fosse stata la destra al governo conteremmo i morti sulle spiagge", spara ad alzo zero. Dunque, si passa a Berlusconi, alla dietrologia che ha colpito la sua famiglia, alle terrificanti parole, per esempio, di un Carlo De Benedetti (che, comunque, ... Leggi su liberoquotidiano

MaryamSenada : RT @Libero_official: 'Tampone positivo anche per #MarinaBerlusconi, ha il #coronavirus'. L'indiscrezione trova conferme nel #Gruppo: la fig… - a_meluzzi : RT @Libero_official: 'Tampone positivo anche per #MarinaBerlusconi, ha il #coronavirus'. L'indiscrezione trova conferme nel #Gruppo: la fig… - PasqualeCacace5 : RT @Libero_official: 'Tampone positivo anche per #MarinaBerlusconi, ha il #coronavirus'. L'indiscrezione trova conferme nel #Gruppo: la fig… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: 'Tampone positivo anche per #MarinaBerlusconi, ha il #coronavirus'. L'indiscrezione trova conferme nel #Gruppo: la fig… - Libero_official : 'Tampone positivo anche per #MarinaBerlusconi, ha il #coronavirus'. L'indiscrezione trova conferme nel #Gruppo: la… -