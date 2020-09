Catherine Spaak, rivelazione shock: “Ho avuto un’emorragia cerebrale” (Di lunedì 7 settembre 2020) Sei mesi fa, l’attrice Catherine Spaak ha avuto un’emorragia cerebrale. Lo ha rivelato direttamente lei durante la trasmissione Storie Italiane su Rai1 Catherine Spaak è tornata dopo tempo sul grande schermo. Pochi giorni fa, infatti, è uscito “La vacanza”, nuovo film con la regia di Enrico Iannaccone. Questa mattina, durante la trasmissione Storie Italiane su … L'articolo Catherine Spaak, rivelazione shock: “Ho avuto un’emorragia cerebrale” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

