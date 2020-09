Catherine Spaak il dramma “Colpita da un’emorragia celebrale”: cosa è successo? (Di lunedì 7 settembre 2020) Catherine Spaak come ospite, ha inaugurato la prima puntata della nuova stagione di ‘Storie Italiane’. L’attrice negli studi Rai insieme alla conduttrice Eleonora Daniele, ha raccontato molto della sua vita privata e anche quella professionale, come per esempio il perché del suo allontanamento a ‘Forum’ di qualche anno fa. Ma non solo! A destare molto clamore è stata una profonda dichiarazione che riguarda il suo intimo. Qualcosa che è piombato improvvisamente nella sua vita poco tempo fa, e solo ora ha deciso di parlarne. Il noto volto dello spettacolo, racconta di aver avuto un grave problema di salute esattamente sei mesi fa, costringendola ad affrontare un faticoso periodo. Ma è negli studi di ‘Storie Italiane’ che l’attrice, se non nota cantante e ... Leggi su velvetgossip

