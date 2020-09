Catherine Spaak, che fine ha fatto: età, altezza, peso, 4 mariti e 2 figli, nuova vita, il suo hotel (Di lunedì 7 settembre 2020) La meravigliosa Catherine Spaak rappresenta un vero e proprio caposaldo nella storia dei riflettori. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto quando l’attrice aveva solo quattordici anni. L’Italia è venuta a conoscenza del suo grande talento e della sua sconfinata avvenenza nel 1960, grazie al lungometraggio Dolci Inganni, diretto dal regista Roberto Lattuada. Da quel momento in poi la sua carriera spiccherà il volo verso una fama che ancora persiste nel tempo. I primi ruoli che le venivano assegnati, di fronte alla cinepresa, ricadevano sempre sulla tipica adolescente ribelle ed inquieta. Personaggio che le calzava a pennello e che sapeva interpretare alla perfezione. Non tutti sapranno che l’attrice ha trascorso infanzia e giovinezza dentro un collegio, questo fatto l’ha segnata ... Leggi su tuttivip

